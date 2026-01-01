Най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова получи голяма подкрепа от участниците в паралелния слалом за Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия.

Замфирова в момента е в болница в Австрия в очакване на операция, след като на 3 март бе блъсната жестоко на пистата от пиян скиор в чешкия курорт.

Тежък инцидент със световната ни сноубордистка Малена Замфирова в Чехия

"Ride for Malena бе слогънът в днешната надпревара, с който участниците в паралелния слалом изразиха подкрепата си към нашето момиче", написаха от Българската федерация по ски на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

След удара от пиян скиор: Малена Замфирова може да има увреждания на гръбначния стълб

След финалите във всяка серия пред камерите най-добрите състезатели от целия свят поздравяваха Малена, а някои от тях казваха, че им липсва. Нейният брат Тервел, Радослав Янков, Александър Кръшняк и целият български тим бяха с ленти на лицата с каквито кара Малена. Третата при жените днес Мишел Декер от Нидерландия също бе с ленти в подкрепа на Малена.

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

"След края на състезанието българският отбор се снима на финала, за да вдъхне кураж на Малена", добавиха още от ски централата.

Българска федерация по ски

На 3 март 2026 г. българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент на писта в ски курорта Шпиндлерув Млин, Чехия. Тя бе ударена от пиян скиор, докато се е намирала в обозначена "безопасна зона" близо до началната станция на лифта.