Първите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей. В населеното място има няколко щъркелови гнезда, а най-голямото от тях се намира на купола на храм „Свети равноапостоли Петър и Павел“.

Местните жители казват, че щъркелите се завръщат около средата на месеца и около 15 август отлитат отново. По традиция, когато видим щъркел през март, закачаме мартеници на дърветата.

Популацията на белия щъркел, който се среща най-често в България, е около 220 000 екземпляра, съобщи за БТА орнитологът от Българското дружеството за защита на птиците Петър Янков. По думите му това представлява почти цялата популация в Европа, предаде кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин.