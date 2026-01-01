Столична община предлага следваща стъпка в подобряването на градския транспорт. Доклад до Столичния общински съвет предвижда 24 промени в наземната транспортна мрежа – нови тролейбусни линии, нови автобусни връзки, удължаване и оптимизация на съществуващи маршрути, както и постепенно пренасочване към по-екологичен електрически транспорт.

Промените ще се въвеждат поетапно с доставката на новия подвижен състав. „Столичен електротранспорт“ ЕАД вече има проведени процедури и сключени договори за общо 125 нови електрически превозни средства – 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и за необходимата зарядна инфраструктура.

Очакването е инвестицията да бъде финансирана по Програма „Околна среда“, тъй като тя е пряко насочена към разширяване на екологичния електротранспорт и намаляване на вредните емисии в града. Това е една от най-големите инвестиции в електротранспорта на София през последните години и е част от по-широката програма на Столична община за обновяване на подвижния състав на градския транспорт, в рамките на която вече бяха обявени и пазарни консултации за доставка на до 130 нови трамвая. съобщават от Столична община.

Столична община обяви втора пазарна консултация за още 50 нови трамвая

Докладът стъпва на вече приетата програма за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата на наземния транспорт за периода 2024–2030 г.

Основната му цел е да подобри свързаността на градския транспорт, така че софиянци да разчитат на повече директни връзки, по-малко прекачвания, по-добро използване на съществуващата тролейбусна мрежа и по-чист транспорт.

Какво се променя

Сред най-важните предложения е удължаването на тролейбусна линия №3 в посока кв. „Враждебна“ и ж.к. „Младост 4“. Така се създава директна връзка между северните части на града, центъра, бул. „Цариградско шосе“, зоната на Бизнес парк София и „Младост 4“. Според зам.-кметът Виктор Чаушев, който е вносител на доклада, това ще подобри достъпа както на жителите на „Враждебна“, така и на хората от „Младост“ до важни транспортни коридори, бизнес зони и възли за прекачване.

Предвижда се и нова тролейбусна линия №15 между ж.к. „Надежда“ и ж.к. „Младост 2“, която ще даде нова директна връзка между северните и източните райони на София – направление, за което в момента липсва удобна алтернатива без поне две прекачвания. По маршрута ще бъдат обслужвани и зоните около бул. „История славянобългарска“, пл. „Сточна гара“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Цариградско шосе“.

Столичната община

Съществена промяна е и новата тролейбусна линия №12 от ж.к. „Люлин 1, 2“ до ж.к. „Гоце Делчев“. Така за първи път се предлага пряка свързаност на „Люлин“ и южните квартали, включително „Гоце Делчев“ и зоните около бул. „Тодор Каблешков“. Подобно нововъведение ще намали нуждата от прекачвания и ще съкрати времето за пътуване между два от най-гъсто населените района на София.

Столичната община

Сред най-полезните нововъведения е и промяната на тролейбусна линия №8, която ще свързва ж.к. „Гоце Делчев“ с кв. „Орландовци“. Това създава нова тангенциална връзка между северните и южните части на града през бул. „Васил Левски“, бул. „Черни връх“ и ключови участъци в централната градска част. Аргументът в доклада е, че така „Орландовци“ получава директен достъп до центъра и южните райони без прекачване, а общественият транспорт става по-конкурентен на автомобила.

Столичната община

По-добро обслужване на северните, западните и източните райони

Реорганизацията засяга в значителна степен и връзките между северните и западните квартали. Тролейбусна линия №11 се удължава до Надлез „Надежда“, като предложението стъпва на вече утвърдения временен маршрут по ул. „Опълченска“, към който пътниците се адаптираха и който показа реална необходимост от такава връзка. В мотивите се посочва, че това дава по-добра директна връзка между района на „Банишора“, северозападните части на града, центъра, Софийския университет и бул. „Цариградско шосе“.

Столичната община

Тролейбусна линия №7 ще бъде пренасочена между ж.к. „Люлин 3“ и ул. „Ген. Гурко“, като запазва връзката на западните райони с бул. „Васил Левски“, пл. „Сточна гара“ и района на Софийския университет. В същото време връзката към южните квартали ще се поема от нови и удължени линии, така че да няма влошаване на обслужването.

Тролейбусна линия №6 ще покрива направлението от ж.к. „Люлин 3“ през ул. „Опълченска“ до ж.к. „Лозенец“. Така се запазва директната връзка между северозападните части на града, НДК, бул. „Черни връх“ и „Лозенец“, като едновременно с това се оптимизира движението в центъра и се избягва претрупване на едни и същи коридори с твърде много линии.

Нови автобусни линии по ринговите направления

Докладът предлага и нова автобусна линия №71 от кв. „Павлово“ до Автостанция „Гео Милев“, която ще преминава по бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“ и бул. „Г. М. Димитров“. Идеята е да се надгради моделът на бързите радиални и рингови линии, да се използват съществуващите бус ленти и да се създаде по-бърз коридор между западните и източните части на града.

Кметът на София: За 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт

Планира се и нова автобусна линия №75 между ж.к. „Гоце Делчев“ и ж.к. „Левски Г“, която ще обхваща южните, източните и североизточните части на София през бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“, бул. „Г. М. Димитров“, „Слатина“ и „Левски“.

Заедно с линии №71 и №73 новата линия ще изгради по-силен рингов коридор с по-висока честота на обслужване в най-натоварените участъци, където е нужно вместо една много дълга линия с висок риск от закъснения.

Столичната община

Повече електрически транспорт и по-добро използване на съществуващата инфраструктура

Предлага се автобусните линии № 74 и №310 да бъдат заменени, съответно, от тролейбусни линии №10 и №14.

Новата тролейбусна линия №10 , която по същество замества автобусна линия №310, ще се движи между ж.к. „Люлин 5“ и ж.к. „Хаджи Димитър“. Линията ще преминава по бул. „Сливница“, пл. „Сточна гара“ и ще свърже западните квартали, централната градска част и североизточните зони. Решението не е свързано с големи инвестиционни разходи, тъй като голяма част от маршрута вече е по изградена тролейбусна мрежа.

Новата тролейбусна линия №14 между ж.к. Гоце Делчев и Централна гара запазва съществуващия автобусен маршрут, като ще използва пълноценно съществуващата тролейбусна мрежа по трасето.

Според направеното предложение няколко автобусни линии ще преминат към обслужване от „Столичен електротранспорт“ ЕАД с електробуси. Сред тях са линия №9, която се преномерира на №209, линия №11, която става №211, линия №77, както и линия №604, която става №206. Линиите са избрани на база това да се използва по-ефективно наличната и планирана зарядна инфраструктура и да се намалят вредните емисии.

Столичната община

По този начин ще се постигне устойчива промяна на модела, така че там, където е възможно, автобусните направления да преминават към електрически превозни средства, а там, където вече има тролейбусна мрежа, тя да се използва много по-пълноценно. Това ще допринесе за намаляване на вредните емисии и подобряване на качеството на въздуха в града, като постепенно увеличава дела на екологичния електрически транспорт в София.

Какъв ще е ефектът

Очакванията са, че с поетапното въвеждане на новия подвижен състав след доставката му транспортната задача ще се увеличи с приблизително 4,6 млн. километра годишно, което е около 7% ръст спрямо действащата икономическа рамка за 2025 г. В резултат на промените по линиите ще бъдат включени допълнителни 61 нови превозни средства, а другите 64 ще бъдат използвани за поетапна замяна на остарял подвижен състав.



На практика това означава по-добра свързаност между кварталите, повече директни връзки без прекачване, по-бърз достъп до метрото и до основните булеварди, по-екологичен транспорт и по-надеждни разписания. Особено важен е и фактът, че голяма част от предложенията създават изцяло нови направления между райони, които към настоящия момент не разполагат с удобна директна връзка.

Новият подвижен състав ще се въвежда поетапно

Съгласно сключените договори новите електробуси ще бъдат доставени в срок от 9 месеца, а тролейбусите – в срок от 12 до 15 месеца от осигуряването на финансирането, в зависимост от договора.

Още през април нови квартали стават част от мрежата на градския транспорт

Част от промените в транспортната мрежа ще започнат да се въвеждат още през април, съгласно вече обявените решения на Столична община. В началото на април ще бъдат разкрити новите автобусни линии №180 (метростанция „Бизнес парк“ – в.з. „Косанин дол“) и №182 (метростанция „Бизнес парк“ – с. Герман – ж.к. „Лозен парк“). Така вилна зона „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ за първи път ще бъдат включени в редовната автобусна мрежа и ще получат директна връзка с Първи метродиаметър.

С тези промени градската транспортна мрежа се разширява с над 40 километра нови автобусни маршрути, а за първи път ще бъдат обслужени зони като в.з. „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“, които получават директна връзка с метрото и ключови части на града.