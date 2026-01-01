Таня Радуловска е назначена за заместник-министър на правосъдието. Това съобщи в профила си във Фейсбук служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

По думите му, в края на работната седмица по негово предложение премиерът е назначил Радуловска като трети заместник-министър в Министерство на правосъдието на България.

„Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийската районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийския районен съд. Винаги е била един от примерите за мен с професионализма си като магистрат“, написа Янкулов.

Той допълва, че през годините Радуловска е била „силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система“.

„Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това. Вярвам, че с житейския и правния си опит като адвокат и магистрат Таня ще бъде безценно попълнение в младия ръководен екип на Министерството на правосъдието“, посочва още министърът.