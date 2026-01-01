"Емирейтс" съобщи, че въозбновява полетите от и до Дубай след кратко прекъсване по-рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

По-рано националният авиопревозвач на Обединените арабски емирства съобщи в Екс, че спира всички полети от и до Дубай до второ нареждане.

"Емирейтс", които са най-голямата близкоизточна авиокомпания, в момента извършват ограничен брой полети от Дубай и Абу Даби по сигурни въздушни коридори.

Причина за временното обслужване на полетите бе прекъсване на работата на Международното летище в Дубай заради отразяване на иранска въздушна атака.

Летището съобщи в Екс, че частично подновява работа.

Междувременно стана ясно, че седмица след началото на напрежението в Близкия изток много българи остават блокирани извън страната и се свързват с нас, търсейки помощ за връщане у дома.

Виктория Делева, която е на екскурзия в Дубай, разказва за проблемите при качването на правителствените полети: „Една жена от нашата група получи имейл да се яви за полета в петък вечер, но не фигурираше в списъка. Не излетя и никой не можа да ни обясни защо. В същото положение бяха още 5-6 човека.“

Според туристите списъците се изготвят от Външното министерство и не са точни, а някои "важни фигури" се качили на полупразни самолети, което предизвиква недоволство сред останалите пътници.

В Катар Адриана Михайлова разказва, че групата ѝ се е насочила към Саудитска Арабия, тъй като не са получили информация как ще бъдат евакуирани. „Все още сме в Катар и не знаем какво ще се случи утре. Мъжът ми е германец с швейцарско гражданство - от посолствата на двете страни ни казаха да се оправяме сами. Полети от тях няма да има“, споделя тя. Туристите изразяват страх заради ракетните атаки в региона, където се намира и най-голямата база на САЩ.

Йорданка, друга българка в Катар, която миналата седмица беше включена в репортажа, казва: „Ден с ден не си прилича. Стоим си там живи и здрави, но ситуацията остава напрегната.“