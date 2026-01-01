Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите в пряко засегнатите от военните действия държави, казаха на брифинг от Кризисния щаб към МВнР и допълниха, че в последния момент много хора са се отказаха да се прибират от Дубай и Абу Даби.

Спасени: Кацна първият самолет с български граждани от Близкия изток

Евакуация се извършва от рискови зони, в които животът и здравето на българи е застрашен, казаха още от щаба. "Българските граждани засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия Изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия като Индия, Малдивите, Шри Ланка и други, следва да поддържат контакт с авиопревозвачи за осигуряване на алтернативни маршрути" , каза Йордан Цалов, медиен съветник на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски.

Зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов сподели, че Кризисният щаб има отговорността за изпълнение на операция "искрена грижа", защото фокусът е грижа за всеки български гражданин, който е в затруднено положение, да се прибере у дома. Той обясни, че се работи с пълна координация с Министерство на туризма, с Министерство на транспорта и съобщението, привлечени са и много допълнителни дирекции, така че да се осигурят възможно най-добрите условия да се окаже подкрепа на българските граждани.

Властта увери: Достатъчно самолети са в готовност, в сряда са първите полети на българи от Близкия Изток

"Правим няколко успоредни евакуации, не само една, оказваме съдействие на български граждани по всички точки на света", каза директорът на ситуационния център Ирена Димитрова. Тя даде детайли за евакуацията на сънародници от Дубай и Абу Даби.

"В последния момент много хора започнаха да се отказват, а това не позволява местата да се запълнят в последния момент с други, опитваме се спешно да организираме нови хора и призоваваме тези, които са се записали вече и искат съдействие за прибиране в България от Абу Даби и Дубай за максимална коректност и получаване на обратна връзка за случаите, когато са намерили други маршрути", каза тя.

Димитрова допълни, че служителите на министерството и на българските дипломатически и консулски представители работят денонощно в условията на ескалация и високо напрежение. "Призоваваме всички за търпение, за отговорност, това е поредната евакуация, никога не е имало случаи на изоставени български граждани в беда и условия на криза. Призоваваме да не се предприемат рискови пътувания предвид ситуацията", обясни тя.

В момента правителственият самолет пътува за Абу Даби, друга компания, наета от българското правителство, пътува за Дубай. За Дубай е 320-местен самолетът, а правителственият е 90 места. Двата самолета се очаква да кацнат в 18:00 ч. местно време. В ситуационния център се обработва допълнително трети списък , тъй като има възможност за полет от Салала за Дубай за утре при възможност, отворено въздушно пространство и наличните разрешение. Предстои Ситуационния център да се свърже с хората, които се приготвят от специален списък.

"За Оман има най-голямото "задръстване" на самолети в региона и доста сериозна група от български граждани, които имат нужда от съдействие, очакваме да се завърнат с планиран полет на 5 март от Салала. Други 7 души напускат Оман със съдействието на МВнР по индивидуални маршрути. Успяхме да включим и един български гражданин с полет на Италия по линия на механизма за сътрудничество в рамките на ЕС", обясни Димитрова.

Тя допълни, че за Катар остават 310 души с готов списък за евакуация към България, но към момента не е реалистично в близките дни летището в Доха да бъде отворено. Може да се наложи операция по сухопътен маршрут от Доха до границата със Саудитска Арабия и след това с полет от Рияд.

За Йордания е оказано съдействие на тур агенции за общо 130 български граждани, 57 вече са се прибрали в България, 46 души пътуват по същия маршрут на 5 март, останалите са самостоятелни туристи и се очаква да пристигнат в България през следващите дни.

От Ирак днес са се прибрали 5 сънародници сухопътно през границата с Турция. В момента се осъществява извеждането на още един сънародник през границата с Йордания.

Николай Ванчев, директор на дирекция „Консулски отношения“ съобщи, че във връзка с Посолството на САЩ в София американската страна също организира евакуационни полети за свои граждани. При наличие на свободни места български граждани ще могат да се възползват от тях.

Ще се радваме след полунощ да посрещнем нашите съграждани живи и здрави на родна земя, каза още той.

В контакт сме с компания „Гъливер“ с 320 места. Самолетът лети по разписание, предвижда се да пристигане около 18.30 ч., съобщи Ванчев. Записалите се пътници да бъдат на летището около 19:00 ч., призова той. По думите му има готовност и за допълнителни пътници, ако има свободни места. Обратното връщане се очаква да започне около 23:00 ч. местно време, допълни Ванчев.