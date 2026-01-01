Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков информира служебния министър-председател Андрей Гюров, че България внесе количество втечнен природен газ на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия изток, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст.

Енергийният министър увери: Изцяло сме обезпечени с природен газ

На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на втория за 2026 г. товар втечнен природен газ за „Булгаргаз“. Танкерът със 100 млн. куб. м газ за България е натоварен на Sabine Pass LNG Terminal - терминал, собственост на американската компания "Шениер енерджи" (Cheniere Energy), а доставчик е „Шел“ (Shell).

Количествата, които се разтоварват в момента, ще покрият нуждите на клиентите на „Булгаргаз“ за текущия месец. От юни 2022 г. до днес „Булгаргаз“ е реализирал 22 директни доставки на LNG до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход САЩ, а останалите - от държави като Норвегия и Алжир, посочват от МЕ.

Трайков: Близо 40% от природния газ у нас идва от Азербайджан

В контекста на проведената извънредна среща в Министерския съвет заради кризата в Залива, Трайков подчерта пред Гюров, че България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения. Докато спот пазарите реагират чувствително на всяка новина от региона, страната ни в момента реализира доставки по вече договорени условия – при ценови параметри от предкризисния период. Основният източник на стабилност е дългосрочният договор за газ от Азербайджан.

Войната в Близкия изток разклаща глобалните доставки на петрол и газ

“Настоящата доставка е резултат от активната работа по диверсификацията - това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове. Продължаваме да следим динамиката на международните пазари и с държавните енергийни дружества да предприемаме мерки в подкрепа на сигурността и конкурентоспособността на сектора и потребителите”, каза още Трайков, цитиран в съобщението.

Петролът и природният газ поскъпнаха на световните пазари след избухването на войната на САЩ и Израел срещу Иран.