Следствено дело е образувано за изясняване на причините за възникналата катастрофа на 2 март на магистрала „Струма“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Инцидентът е между бус „Форд“, управляван от 44-годишен мъж от Гоце Делчев, и лек автомобил „Субару“, управляван от 23-годишен мъж от Хасково. Автомобилите са се движели в посока София.

Жена е починала при катастрофа на АМ „Струма“, има пострадали

Бусът е ударен от движещия се след него лек автомобил, последвал е удар в мантинела и бусът се е преобърнал в дерето. На място е загинала 52-годишна жена, пътуваща в буса.

Водачите на двата автомобила са тежко пострадали, настанени са в дупнишка болница с опасност за живота. В благоевградска болница е настанен 46-годишен мъж със средна телесна повреда, возещ се в буса.

Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратурата.