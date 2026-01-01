Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1 март 2026 г. в апартамент в ж.к. “Братя Бъкстон“ в София, обвиняемият М.А. се е заканил с убийство на жената, с която е живял във фактическо съжителство, като й опрял нож във врата и ѝ казал: „Ще те убия“. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство, наказанието за което предвижда наказание „лишаване от свобода“.

М.А. е осъждан многократно. Той е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил на М.А. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.