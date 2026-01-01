Израел и САЩ вече контролират почти цялото въздушно пространство на Иран, а това превъзходство ще стане видимо в следващите дни. Това заяви израелският постоянен представител в ООН Дани Данон, цитиран от Ройтерс.

Пред журналисти в централата на ООН в Ню Йорк Данон подчерта, че конфликтът с Иран няма да приключи бързо.

„Знаем, че това няма да е лесна война. Наясно сме с възможностите на иранския режим. Похарчили са милиарди долари за изграждането на инфраструктура на терора и разбирахме, че това ще е сериозна операция“, каза той. „Но няма да продължава вечно. Имаме надмощие. Днес ние контролираме почти цялото въздушно пространство на Иран и съм сигурен, че ще можем да покажем това надмощие през следващите няколко дни“, добави дипломатът.

„Операцията няма да продължи една нощ“

По думите на Данон продължаващите удари на САЩ и Израел са отслабили военния капацитет на Ислямската република и са затруднили изстрелването на ракети срещу съседни страни.

„За тях ще е по-трудно да изстрелват ракети“, посочи той, но уточни, че Иран е укрил част от пусковите си установки под земята и в пещери. „Те се подготвиха за тази операция, така че тя няма да продължи една нощ“, подчерта израелският представител.

Напрежението ескалира: Израел и Иран с нови въздушни удари през нощта

Призив към Ливан за действия срещу „Хизбула“

Данон коментира и ситуацията в Ливан, като призова правителството в Бейрут да предприеме конкретни мерки срещу шиитската групировка Хизбула, която атакува Израел от ливанска територия.

Той заяви, че ливанският премиер Науаф Салам е прав в искането си „Хизбула“ да се разоръжи, но подчерта, че само изявления не са достатъчни.

„Очакваме ливанското правителство да възпре „Хизбула“, да поеме контрол и да предприеме незабавни действия, за да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта“, каза Данон.

Въпреки че в понеделник Ливан забрани на „Хизбула“ да предприема военни действия, групировката продължи ракетните обстрели срещу Израел. В отговор израелската армия изпрати сухопътни сили в Южен Ливан и нанесе серия от въздушни удари, задълбочавайки напрежението по границата.

Кюрдски движения в Ирак казват, че Доналд Тръмп е обсъдил по телефона с техни лидери развитието на войната в Иран.

По информация на партията двамата са обсъдили следващите стъпки във войната с Иран, предаде ДПА.

Доналд Тръмп заяви, че „контролира“ небето над Иран

До момента информацията не е потвърдена официално от правителството на САЩ.

Американски медии съобщават, че ден след началото на ударите срещу Ислямската република Тръмп е разговарял и с кюрдския лидер Масуд Барзани. Според публикация на The Wall Street Journal Белият дом обмисля възможността да подкрепи базирани в Ирак кюрдски формирования в евентуални действия срещу ръководството на Иран.

Кюрдският фактор и възможните сценарии

Иракските кюрди са разположили значителни сили по границата с Иран и поддържат връзки с кюрдското малцинство в страната. Кюрдите, наброяващи около 30 милиона души, населяват територии в Ирак, Иран, Сирия и Турция и от десетилетия се стремят към създаване на собствена държава.

Ако управлението в Техеран бъде отслабено или падне, кюрдите биха могли да поискат разширяване на правата си в Иран. Засега обаче не е ясно какъв конкретен принос биха могли да имат в евентуална кампания срещу режима и какви ангажименти биха поискали от Вашингтон в замяна.

Автономният регион Иракски Кюрдистан бе създаден след свалянето на режима на Саддам Хюсеин през 2003 г. Кюрдските милиции вече бяха ключов съюзник на САЩ в борбата срещу джихадистката групировка Ислямска държава в Ирак и Сирия.

Ескалация на ударите в региона

Междувременно конфликтът в Близкия изток продължава да се разраства. Експлозии разтърсиха ливанската столица Бейрут, докато Израел обяви нова вълна от нощни удари срещу Иран.

Адмирал Брад Купър, командващ американските сили в Близкия изток, заяви във видеообръщение, че са били поразени „близо 2000 цели“ в Иран. По думите му сериозно е отслабена въздушната отбрана на страната и са унищожени стотици балистични ракети, пускови установки и дронове.

Силен взрив бе чут в Бейрут след полунощ, докато израелската армия и подкрепяната от Иран шиитска групировка Хизбула си разменяха удари. Ливанските власти съобщиха за жертви след атаки по градове южно от столицата, както и по цели в източния град Баалбек.

Удари в Ирак, Катар и Персийския залив

В Ирак въздушен удар порази базата Джурф ал-Наср, където са разположени бойци от подкрепяната от Иран групировка Катаеб Хизбула. Съобщава се за жертви при отделни атаки в последните дни.

Експлозия бе чута и в кюрдския град Сулаймания. Автономният регион Кюрдистан остава една от основните цели на ирански дронове в Ирак.

Катар съобщи, че е разбил две шпионски клетки, свързани с Иранската революционна гвардия. Десет заподозрени са били арестувани по обвинения в шпионаж и саботаж.

Международни реакции и евакуации

Франция обяви, че изпраща самолетоносача „Шарл дьо Гол“ в източното Средиземноморие в отговор на разширяващия се конфликт.

Съединените щати организират чартърни полети за евакуация на свои граждани от Йордания, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Междувременно Тръмп заплаши да прекъсне търговските отношения с Испания заради отказа ѝ да предостави военни бази за операции срещу Иран, както и разкритикува Великобритания за недостатъчно сътрудничество.

Президентът на САЩ заяви също, че американският флот е готов да ескортира петролни танкери през Ормузкия проток, за да гарантира свободния поток на енергийни доставки в условията на войната.

Конфликтът продължава да се разширява, а опасенията от по-мащабна регионална война в Близкия изток нарастват.