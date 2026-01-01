Израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че в момента "нанасят едновременни удари" по столиците на Иран и Ливан - Техеран и Бейрут, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Израел с нови атаки в Техеран, разшири ударите и по цели в Ливан

Ударите са насочени към военни обекти на Иран и на ливанската шиитска групировка "Хизбула", която е подкрепяна от Техеран, уточниха от ЦАХАЛ.

"Армията в момента нанася едновременни удари в Техеран и Бейрут. Израелските военновъздушни сили са предприели целенасочени удари по военни обекти на иранския терористичен режим и на терористичната организация "Хизбула", се казва в съобщението на израелската армия в приложението "Телеграм".

По-рано израелската армия каза, че е прехванала два дрона, насочени към територията на страната "от посоката на Ливан", информира ДПА.

В 4:43 ч. израелско време (също и българско) два безпилотни летателни апарата "навлязоха в израелското въздушно пространство", обявиха от ЦАХАЛ, без да дават повече подробности.

Израелската армия е упълномощена да напредне и да превземе нови позиции в Ливан, обяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Ройтерс.

От друга страна, говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани обяви, че допълнителни части са били разположени тази нощ на територията на Южен Ливан. Целта е била да се заемат отбранителни позиции в защита на израелските граждани и стратегически обекти от нападение на ливанската шиитска групировка "Хизбула".

"Разположени сме в граничната зона в отбранителна конфигурация, за да предотвратим атаки срещу мирни жители и важни стратегически точки", каза Шошани пред репортери.

Движението "Хизбула" на свой ред обяви, че е атакувала три военни бази в Израел "в отговор“ на продължаващите израелски въздушни удари в Ливан, по-специално срещу бастион на групировката в южната част на Бейрут, информира Франс прес.

В поредица от изявления се уточнява, че атакуваните израелски обекти са военновъздушните гарнизони в Рамат Давид и в Мерон, както и базата "Нафах" на окупираните Голански възвишения.