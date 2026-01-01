Граждани на Видин протестираха пред сградата на енергоразпределителното дружество в града срещу завишените сметки за ток.
Протестът е организиран във Фейсбук. Той не е бил заявен в общината, съобщиха от местната администрация.
Гюров: Водата е задържана, за да „избухне“ при служебния кабинет, а сметките за ток не са изненада
Протестиращите развяваха български знамена и скандираха „Мафия“. За кратко движението по улица „Цар Симеон Велики“ бе блокирано.
Участници в протеста замеряха с яйца сградата на енергоразпределителното дружество.
На място имаше засилено полицейско присъствие.