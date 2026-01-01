Граждани на Видин протестираха пред сградата на енергоразпределителното дружество в града срещу завишените сметки за ток.

Протестът е организиран във Фейсбук. Той не е бил заявен в общината, съобщиха от местната администрация.

Протестиращите развяваха български знамена и скандираха „Мафия“. За кратко движението по улица „Цар Симеон Велики“ бе блокирано.

Участници в протеста замеряха с яйца сградата на енергоразпределителното дружество.

На място имаше засилено полицейско присъствие.