МВР назначи нови директори на областните дирекции.

Припомняме, че в ефира на NOVA служебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че са сменени 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма да ни попречи и тези нови да сменим. За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, каза Дечев.

София

Старши комисар Владимир Иванов поема ръководството на Областната дирекция (ОД) на МВР - София. Той бе представен пред състава от заместник-министър Калоян Милтенов, съобщиха от пресцентъра на МВР. Досегашният директор на структурата бе Тихомир Ценов.

Старши комисар Иванов има сериозен ръководен опит и професионална компетентност. Разчитам на вас да му окажете пълно съдействие за реализиране на основната цел в мандата на служебното правителство, а именно – провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов при представянето на новия ръководител.

Той подчерта, че очаква от всички максимална концентрация и стриктно изпълнение на служебните задължения, така както повелява законът, и увери служителите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от ръководството на МВР по всички служебни въпроси.

МВР-София

По-рано днес пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов заяви, че вече няколко пъти се е срещал със служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, за да докладва резултатите от работата на СДВР, но не са разговаряли по кадрови въпроси. С мен разговори за моето бъдеще не са водени, добави Николов. Той уточни, че не е имало конкретни насоки от страна на министъра към работата на СДВР.

Кюстендил

Новият директор на Областната дирекция на МВР в Кюстендил старши комисар Райчо Омерски беше представен официално пред състава на дирекцията от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар Георги Кандев. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Райчо Омерски е временно преназначен на длъжността директор на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

МВР-Кюстендил

Ст. комисар Райчо Омерски е роден през 1972 г. Завършил е ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „Технология и управление на транспорта“. В системата на МВР работи от 1992 г. Заемал е мл. изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности през годините, многократно е награждаван за постигнати резултати в работата си, посочиха още от полицията.

Гл. комисар Кандев пожела успех на служителите и новия директор и подчерта, че имат подкрепата на ръководството на МВР, допълват от пресцентъра на дирекцията.

Досегашният директор - старши комисар Светослав Григоров, изпълняваше длъжността директор на ОД на МВР – Кюстендил, от 6 юли 2023 година. Той беше директор на дирекцията и от м. април до м. октомври 2022 година.

Пловдив

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов представи пред личния състав новия директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив Васил Костадинов, съобщиха от институцията.

Костадинов заемаше поста и в периода 2022 – 2023 г.

МВР-Пловдив

Той е роден през 1972 г. в град Пловдив. Завършил е специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД) и специалност „Право“ във Великотърновския университет. В системата на МВР започва работа през 1994 г. и последователно е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции в подразделения на пловдивската дирекция на полицията. За постигнати високи резултати през 31-годишния си професионален стаж в МВР Васил Костадинов е награждаван многократно с „писмена похвала“ и „обявяване на благодарност“, а тази година от министъра му е връчен Почетен знак на МВР III степен, посочиха от пресцентъра полицията.

През август 2023 г. бе освободен от поста директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив заради създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след убийството в пловдивското село Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов.

Перник

Старши комисар Павел Млеканов е новият директор на Областната дирекция на МВР – Перник.

Той е временно преназначен на поста със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев. Днес старши комисар Млеканов беше официално представен пред състава на дирекцията от главния секретар на МВР главен комисар Георги Кандев. Павел Млеканов работи в системата на МВР от 1999 година.

Професионалният му път започва в столичното 09-о районно управление, където заема длъжността оперативен работник. В хода на кариерата си е изпълнявал различни изпълнителски и ръководни функции, включително директор на ОДМВР – Перник в периода от 28 април 2022 г. до 5 октомври 2023 г. До настоящото си назначение старши комисар Млеканов е бил част от звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Той е магистър по икономика и право.

Досегашният директор на ОДМВР – Перник Милчо Милчов е преназначен на друга длъжност в системата на МВР.

Разград

Със заповед на министъра на вътрешните работи на ръководния пост временно е преназначен Петър Ванев.

Роден е през 1981 г. в Русе. Средното си образование е завършил в Английската езикова гимназия „Гео Милев“, а висше в Академията на МВР в София. Професионалната му кариера е започнала в сектор „Криминална полиция“ в столичното Пето РУ, след което преминава през сектор „Престъпления свързани с МПС“ в СДВР, а от 2008 година започва работа в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Русе. През юни 2019 година става началник на сектора, а от 2021 година до момента е началник на РУ-Две могили.

МВР-Разград

Старши комисар Ванев владее английски, френски и румънски език. Преминал е редица международни курсове и специализации в Европол в областта на: кражби и трафик на МПС; противодействие на футболното хулиганство; експлоатация на Шенгенската информационна система. Завършил е обучение и е преминал стаж в Национално училище за офицери от полицията в Кан–Еклюз, Франция. Има завършен курс в Академията за правоприлагане /ILEA/ - Будапеща. Петър Ванев е магистър на ВА „Г.С.Раковски“ по специалността „Организация и управление на корпоративната сигурност“ и на ВУ „Васил Левски“ със специалност „Национална сигурност“. Завършил е „Лидерство и предприемачество“ в Babson College, Бостън, САЩ, както и Полицейската академия в Дубай и Технологичен институт Рочестър с професионална диплома „Иновации и лидерство в полицията“. Член е на Мрежата за противодействие на радикализацията /RAN/ към Европейската комисия. Има завършен езиков курс в Университета в Крайова, Румъния и участва активно в съвместните българо-румънски проекти за подобряване на сътрудничеството в сферата на сигурността. Вземал е участие в редица международни и национални форуми, свързани с теми за сигурността в Интернет и детската престъпност.

През 2009 г. при тематичните проверки за готовността на България и Румъния за влизане в Шенгенското пространство по линия полицейско сътрудничество е участвал в работните групи, подготвящи нормативните документи за правоприлагане на Шенгенското законодателство в България, както и в Първата комплексна оценка през 2025 година. Участвал е в разработването и реализирането на проекти по линия на полицейско сътрудничество, превенция на престъпността и други.

Награждаван е многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност, включително и колективна награда „Полицай на годината – 2007“ като служител в СДВР. Отличен е с Почетен знак на МВР – III степен.

Досегашният директор Диян Симеонов остава заместник директор на ОДМВР-Разград.

Русе

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Диян Минков е временно преназначен на длъжността директор на Областна дирекция на МВР - Русе. Днес той бе официално представен пред ръководния състав и служителите на русенската дирекция от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Старши комисар Диян Минков има над 20 години опит в системата на МВР. Професионалния си път започва през 2004 г. в сектор „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Разград, като последователно преминава през всички нива в направлението и заема ръководни длъжности в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. През 2021 г. е назначен за заместник-директор на ОДМВР – Разград и началник на отдел „Криминална полиция“, а в периода 2021 – 2023 г. е директор на дирекцията. От август 2023 г. до февруари 2026 г. работи в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи по стратегически въпроси, свързани с националната сигурност.

МВР-Русе

Диян Минков е роден на 23 август 1977 г. Завършил е висшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 2000 г. със специалност „Машинен инженер“. Женен е и има едно дете.

Досегашният временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров се връща на предишната си позиция заместник-директор и началник отдел „Криминална полиция“ в русенската областна дирекция.

Търговище

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от 26.02.2026 г. за директор на ОДМВР-Търговище е назначен ст. комисар Мариан Михайлов. Той бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов. До днес ст. комисар М. Михайлов работеше в „Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР“.

Досега временно преназначеният на длъжност директор на областната дирекция на МВР-Търговище ст. комисар Светлин Петев се връща на титулярната си длъжност началник на РУ-Търговище.

Ст. комисар Мариан Михайлов има дългогодишен стаж в системата на МВР. Завършил е висшето си образование във ВНВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново със специалност "Икономика, организация и планиране на вътрешната търговия". Започва работа в системата като оперативен работник по криминална линия в РПУ-Разград, последователно заема длъжностите началник на сектор "Криминална полиция" в РУ-Разград, началник на РУ-Разград, а впоследствие - заместник-директор в ОДМВР-Разград.

От 21.06.2016 г. той е заместник-директор в ОДМВР- Търговище, а от 4.06.2021 г. е временно преназначен на длъжността директор на областната дирекция. На този длъжност ст. комисар М. Михайлов работи до 15.08.2023 г.