91-годишна жена пострада при пожар в дома си в сливенския квартал „Надежда“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 февруари. Произшествието е ликвидирано от два екипа на пожарната.

Възрастно семейство пострада при пожар в Пловдив

Жената е направила опит да запали печка на твърдо гориво с парче пластмаса, което е попаднало върху дрехите ѝ и се е възпламенило.

Пострадалата е транспортирана от екип на Център за спешна медицинска помощ. При пожара са причинени материални щети - опушени стени около 40 кв. м, увредена бяла и черна техника, домашно имущество, дограма и други. Сградата е спасена.