Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за кипърските власти след атаката с дрон срещу британската база в Акротири (Югозиточен Кипър) тази нощ и заяви, че ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

„Говорих с президента (на Кипър Никос) Христодулидис, който ме информира за единичния инцидент, който се е случил малко след полунощ и е включвал насочване на безпилотно летателно средство към британската база в Акротири“, заяви Фон дер Лайен тази сутрин в своя публикация в Екс. „Въпреки че Република Кипър не беше целта, нека бъда ясна: ние стоим колективно, твърдо и недвусмислено зад нашите държави членки пред лицето на всяка заплаха“, написа още тя.

Рано тази сутрин Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“ срещу базата в Акротири, която е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35. Вчера британският премиер Киър Стармър обяви, че Великобритания се е съгласила Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, като подчерта, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

По-късно кипърските власти потвърдиха информацията за нападението, като говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи, че „компетентните органи незабавно са активирали необходимите протоколи за сигурност“ и е бил свикан националният съвет за сигурност.

„Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция“, заяви Христодулидис днес, след като също потвърди информацията за атаката с дрон срещу британската база, информира Ройтерс.