Циркулират слухове, че Зендая и Том Холанд са се оженили. Новината беше разпространена от стилиста на знаменитости Лоу Роуч.
По време на интервю за Access Hollywood на церемонията по връчването на Actor Awards на 1 март, дългогодишният стилист на Зендая заяви: „Сватбата вече се състоя. Пропуснахте я“.
Когато беше попитан: „Вярно ли е?“, Роуч потвърди със смях: „Напълно вярно е“. Той обаче не разкри повече подробности, като например кога и къде се е състояла сватбата.
Източник потвърди годежа на Зендая и Холанд пред Rolling Stone през януари 2025 г., след като 29-годишната актриса се появи на червения килим на наградите „Златен глобус“, показвайки нещо, което изглеждаше като годежен пръстен на лявата си ръка.
Двамата обявиха публично връзката си през 2021 г., след като за първи път играха заедно в „Спайдър-Мен: Завръщане у дома“ през 2017 г.
Известната с дискретността си двойка рядко е говорила за връзката си през годините. Холанд заяви в интервю за The Hollywood Reporter, че запазването на личния им живот е било умишлено.
„Нашата връзка е нещо, което пазим с всички сили и искаме да остане възможно най-свещена. Не смятаме, че дължим нещо на никого, това е наша работа и няма нищо общо с кариерите ни“, каза той през 2023 г.
Зендая, от своя страна, похвали Том в интервю за корицата на Vogue през април миналата година.
„И двамата бяхме много, много млади, но моята кариера вече беше в ход, а неговата се промени за една нощ. Един ден си дете и си в кръчмата с приятелите си, а на следващия ден си Спайдър-Мен. Аз определено наблюдавах как животът му се променя пред очите му. Но той се справи с това наистина прекрасно“, сподели актрисата.