След като върховният ирански лидер Али Хаменей и хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити при съвместните удари на САЩ и Израел, конфликтът тази сутрин не изглежда да отшумява, а напротив – ударите продължават и дори се разширяват по цели в Ливан.

ДПА съобщи, че израелските военновъздушни сили са започнали нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са съобщили, че възобновяват ударите, насочени срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“ без да дават подробности.

Синът на бившия ирански шах: Искаме нова конституция и честни избори

Израелските сили съобщиха още, че са нанесли удари и по обекти на групировката „Хизбула“ в Ливан в отговор на обстрел от страна на шиитското движение по Израел, предаде АФП. Разстоянието между израелския град Тел Авив и Техеран по права линия е около 1600 километра.

„Хизбула“ пък обяви, че е атакувала Израел с ракети и дронове в знак на отмъщение за смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей. Групировката пое отговорност рано тази сутрин за удар по обект на израелската армия южно от град Хайфа, предаде ДПА.

Израелската армия от своя страна съобщи, че през нощта са прозвучали сирени на няколко места в Северен Израел, след обстрел от територията на Ливан и че в отговор армията е започнала да нанася удари по обекти на „Хизбула“ в цял Ливан.

Германия, Франция и Великобритания са готови да предприемат „отбранителни действия“ срещу Иран

Очевидци казаха, че южните предградия на Бейрут са били поразени при най-малко 10 удара, които разтърсили целия град. Израел отправи предупреждение към жителите на 50 селища в Ливан да се евакуират на поне 1 км от населените места, където живеят, предаде Ройтерс.

Ливанският министър-председател определи като „безотговорен акт“ обстрела, извършен от територията на Ливан към Израел. „Независимо кой стои зад това, изстрелването на ракети от Южен Ливан е безотговорен и подозрителен акт, който поставя в опасност сигурността на Ливан и дава на Израел оправдания да продължи атаките си срещу страната“, написа днес Науаф Салам в Екс.

Седем ранени край Йерусалим при ирански ракетен обстрел

Седем души са били ранени снощи на шосе в района на Йерусалим по време на ирански ракетен обстрел, се казва в съобщение на националната спасителна служба, предаде АФП.

„Досега седем ранени с различна степен на тежест бяха евакуирани, за да получат медицинска помощ“, гласи съобщението. Броят беше потвърден и от две болници в града.

Около 20:40 ч. по Гринуич журналисти на АФП видяха няколко експлозии в небето над Йерусалим, звучащи като от прехващане на ракети от израелската противовъздушна отбрана.

Израелски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат полицаи и аварийно-спасителни екипи, разположени в райони, където има видими щети. В района на Йерусалим кадрите показват път, осеян с различни отломки, включително камъни.

Военната цензура забранява на медиите да разкриват точното местоположение на засегнатите места, посочи АФП. „Полицаи от окръг Йерусалим извършват претърсвания в целия окръг след сигнали за паднали снаряди на няколко места“, добави полицията в съобщение.

Трима американски войници са убити, „вероятно ще има още“

Трима американски военнослужещи загинаха, а петима са били тежко ранени по време на американските удари срещу Иран, съобщи вчера армията. Това са първите американски жертви при мащабната офанзива, за която президентът Доналд Тръмп каза, че вероятно ще доведе до още загуби през следващите седмици, предаде Асошиейтед Прес.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за Близкия изток, обяви смъртните случаи в публикация в Екс, но не уточни кога и къде са станали. В публикацията се казва, че „няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения“ и ще се върнат на служба.

„Молим се за пълно възстановяване на ранените и изпращаме огромната си любов и вечната си благодарност на семействата на загиналите. И, за съжаление, вероятно ще има още, преди всичко да приключи. Така стоят нещата. Вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи", каза Тръмп във видео, публикувано вчера следобед в платформата му Трут Соушъл.

В шестминутното видео Тръмп нарече загиналите „истински американски патриоти, които са дали най-голямата жертва за нашата страна, докато ние продължаваме праведната мисия, заради която те дадоха живота си“. Той заяви, че САЩ ще отмъстят за смъртта им.