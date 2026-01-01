И тази година софийското село Гара Лакатник отбеляза 1 март с гигантска мартеница.

Вече 10 години местните се радват на атракцията от площада в селото, където има отлична гледка към скалите. На Баба Марта те привличат не само алпийци, но и погледите на гости, жители и преминаващи с влакове и автомобили през Искърското дефиле.

Инициативата е съвместна на читалище „Искърски пролом 1934“, ОУ „Христо Ботев“ и местни доброволци и спасители.

Мадлен Николаева

За да бъдат скалите украсени с бял и червен цвят за здраве и берекет на цял Лакатник, представители на Планинската спасителна служба прекарват часове наред в подготовката и спускането ѝ, висейки от скалите. Както досега, и този път основна роля за това изигра спасителят от ПСС Лъчезар Вунчев, чийто син отбеляза 14-ия си рожден си ден на скалите.

Интересното е, че тази година мартеницата с размери 80 квадратни метра е нова. Визията е изработена от вещите ръце на Петя Димитрова, която е майка на студент в НАТФИЗ. За сина ѝ Симеон Димитров се оказа радостно предизвикателство да изрази креативността и творчеството си през образите на Пижо и Пенда на винил.

Така с общи усилия, подкрепени с песни и танци на децата от ОУ „Христо Ботев“ и ДГ „Мики маус“, местните отново събраха погледите и дадоха добър пример на цялото Искърско дефиле.

