165 са убитите момичета в девическо училище в Минаб, Иран, съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на ирански държавни медии.

Учебното заведение бе поразено при израелски удар. Тел Авив отрича да е поразявал цели в тази зона.

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) изрази днес дълбока загрижененост от бомбардировките в Иран, съобщи ДПА.

Най-малко 57 са убитите при ракетния удар по девическо училище в Иран

„Атаките срещу цивилни и граждански обекти, включително училища, представляват нарушение на международното право”, посочиха от УНИЦЕФ.

От Фонда призоваха за незабавно прекратяване на военните действия и апелираха към всички страни, участващи в конфликта, да проявят максимална сдържаност и да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право и правата на човека. Това включва защитата на цивилното население и услугите, на които децата разчитат за оцеляване.