Няма информация за пострадали или загинали български граждани в региона на Близкия изток. Това заяви директорът на "Консулски отношения" към МВнР Николай Ванчев по време на брифинг на Кризисния щаб. Той цитира данни на ведомството, според които 1164 българи (туристи и дългосрочно пребиваващи) се намират на територията на Обединените арабски емирства. Ванчев поясни, че има български самолет на летището в Дубай, на капацитетът му е запълнен. Празен самолет има и в Оман. Правителственият самолет също е на разположение.

Около 1400 организирани туристи са блокирани в района на Близкия изток, най-вече в Дубай и Йордания. Това заяви служебният министър на турзима Ирена Георгиева.

Георгиева съобщи, че в Министерството на турзима също е сформиран Кризисен щаб. Тя посочи, че наши сънародници са блокирани и на Малдивите, Сейшелите, като и в Оман, Шри Ланка, Тайланд и Танзания. Българи има и на борда на плавателен съд, закотвен на едно от пристанищата в Дубай. Министърът на туризма подчерта, че не се препоръчват индивидуални опити за напускане, а само такива, организирани от туроператори.

По време на пресконференцията стана ясно, че служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е провела телефонни разговори с представители на Израел и Кувейт, като предстоят разговори с още страни от региона. Основното указание на МВнР към сънародниците ни е да спазват насоките на властите в страните, в които се намират.

Важна информация за българите в региона на Близкия Изток

Припомняме, че Кризисният щаб бе сформиран на 28 февруари по указание на Нейнски.

От МВнР приканват българските граждани, намиращи се в Близкия изток, да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

„Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация. Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи на Република България. Телефоните работят денонощно: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; имейл: crisis@mfa.bg; Факс: +359 2 870 71 37“, написа служебният премиер Андрей Гюров във Facebook по-рано днес.