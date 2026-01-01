Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има много признаци, които подсказват, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей може да е бил убит при израелско-американските удари в Иран, предаде Ройтерс.

„Тази сутрин унищожихме резиденцията на тиранина Хаменей“, каза днес Нетаняху във видеоизявление и добави, че в продължение на повече от 30 години върховният лидер на Иран „е разпространявал тероризъм по света, превръщайки собствения си народ в нещастен и работейки постоянно и неуморно по програма за унищожаване на държавата Израел“.

„Има много признаци, че този тиранин вече го няма. Тази сутрин ликвидирахме високопоставени представители на режима на аятоласите, командири от Революционната гвардия, ключови фигури от ядрената програма и ще продължим. В следващите няколко дни ще ударим още хиляди цели на терористичния режим“, каза Нетаняху.

Ройтерс: Убити са иранският министър на отбраната и командващият Корпуса на гвардейците

Иран и Съединените щати не са потвърдили информацията за смъртта на аятолаха, посочи АП. Малко след изявлението на израелския премиер ръководителят на отдела за връзки с обществеността в канцеларията на иранския върховен лидер определи твърденията като "психологическа война“.

Хаменей е върховен лидер на Иран от 1989 г. Той е основният политически и религиозен авторитет в страната, който определя ключовите политики и взема решения по национални и международни въпроси. Аятолахът е известен със своите изявления, отстояващи суверенитета на Ислямската република и решимостта му да се противопоставя на външни заплахи, особено от страна на Съединените щати и Израел.