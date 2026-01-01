Четирима души пострадаха при експлозия на прочутия изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай, предаде Ройтерс.
Агенцията съобщи, че спасителни екипи са се отзовали на сигнал за инцидент в хотел.
Moment drone hits hotel in Palm Jumeirah in Dubai #Jumeirah #iran #viral #Dubai #america pic.twitter.com/XV5XWyoPmN— 1cananews (@1cananews) February 28, 2026
Очевидец каза, че вижда пожар и дим, който се издига над острова.
Тази сутрин САЩ и Израел започнаха координирано нападение срещу Иран. В отговор Ислямската република нанася удари, както твърди, по американски военни бази в Близкия изток.
Fairmont The Palm caught fire after debris from Iranian missiles fell near the hotel on Palm Jumeirah amid reported missile launches by Iran targeting multiple Gulf nations, with smoke and flames visible in Dubai’s skyline. pic.twitter.com/IFiXSuY5rI— ARABIA POST (@ArabiaPost) February 28, 2026
Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза пред американската телевизия "Ен Би Си", че страната му иска деескалация и не напада свои съседи в региона, предаде Франс прес.
Атаките срещу американски военни бази са "легитимен акт на отбрана", подчерта той.
"Всички високопоставени представители на (иранските) власти са живи. Така че всеки си е на поста и ние управляваме ситуацията", увери иранският външен министър.
Арагчи каза още, цитиран от Асошиейтед прес, че върховният ирански ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан "са живи, доколкото зная".