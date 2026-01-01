/ БГНЕС

Четирима души пострадаха при експлозия на прочутия изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай, предаде Ройтерс.

Агенцията съобщи, че спасителни екипи са се отзовали на сигнал за инцидент в хотел.

 

 

Очевидец каза, че вижда пожар и дим, който се издига над острова.

Тази сутрин САЩ и Израел започнаха координирано нападение срещу Иран. В отговор Ислямската република нанася удари, както твърди, по американски военни бази в Близкия изток.

 

 

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза пред американската телевизия "Ен Би Си", че страната му иска деескалация и не напада свои съседи в региона, предаде Франс прес.

Атаките срещу американски военни бази са "легитимен акт на отбрана", подчерта той.

"Всички високопоставени представители на (иранските) власти са живи. Така че всеки си е на поста и ние управляваме ситуацията", увери иранският външен министър.

Арагчи каза още, цитиран от Асошиейтед прес, че върховният ирански ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан "са живи, доколкото зная".

