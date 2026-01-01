"Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток", посочва държавният глава Илияна Йотова в своя позиция.

По думите ѝ опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток.

Радев: Противоречията в Близкия изток трябва да бъдат разрешени със средствата на дипломацията

"Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН", посочва Йотова.

Тя подчертава, че в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема действия съгласно законите на Република България.