Около 1000 български туристи се намират в момента в района на Персийския залив и са блокирани заради отменени полети на авиокомпаниите „Уиз еър“ и „Флай Дубай“. Отделно около 100 се намират в Йордания и не могат да се върнат заради анулирани полети на „Райънеър“. Това каза пред БТА Светлана Ваташка от Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ), което представлява туроператорите.

Пътниците от отменените тази сутрин полети са настанени в хотели за сметка на авиокомпаниите и са обгрижвани, посочи тя и добави, че няма напрежение около създалата се ситуация.

Обединението подава информация към Министерството на туризма (МТ) колко българи се намират в Близкия Изток с туроператорските фирми.

Очакваме информация от МТ и Министерството на външните работи как ще се процедира с българските туристи, допълни Ваташка.

По думите й МТ и като цяло служебното правителство ще предприемат действия за репатриране на български граждани, които са в засегнатите територии в района на Персийския залив.

Ваташка уточни, че летището в Дубай е голям авиационен хъб и има много полети, които чрез катарските авиолинии минават през него.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи по-рано днес, че около 11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток.

В контакт сме с всички съюзници, както и с всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта, както и справка за намиращите се български граждани в региона, допълни Нейнски.

МВнР с предупреждение към българите в региона на Близкия изток

Пред NOVA eдно от блокираните български семейства разказа за преживения ужас. То било на почивка в Дубай, откъдето трябвало да се прибере на 28 февруари. Днес те излетели към Турция, но при достигане на въздушното пространство над Кувейт получили информация, че небето се затваря заради ескалацията на напрежението.

„Излетяхме за Турция, но като стигнахме Кувейт, затвориха въздушното пространство. Около два часа летяхме обратно и сега пак сме в горещата точка“, разказва Константин Попов пред NOVA.

Самолетът е бил пренасочен обратно към Дубай, където семейството отново е настанено в същия хотел, но без багажа си. В далечината се чували гърмежи. По думите им ситуацията е изключително напрегната.

„Реално летяхме през Залива по същото време, в което ракетите са били във въздуха“, споделят те.

Семейството очаква развитие на ситуацията и възможност да се прибере безопасно в България.

Обстановката в региона остава динамична, а редица авиокомпании продължават да пренасочват или отменят полети заради рисковете във въздушното пространство.