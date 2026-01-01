От партия „Има такъв народ" (ИТН) призоваха президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), където да се начертаят адекватни мерки за защита на границите на страната от евентуална масова миграционна вълна. В позиция, изпратена до медиите, от ИТН заявяват, че войната в Иран ще се отрази на България с особена сила.

Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск от бягащо население, който обикновено е свързан със силно увеличаване на натиска от други страни. При тази ситуация неизбежно натискът ще дойде върху външните граници на Европа, а най-близката до конфликта външна граница на ЕС е България, се посочва в позицията.

„На фона на това твърденията на управляващите, че този конфликт никак, ама никак не застрашава България, и вулгарното свикване на Съвета по сигурността, без в него да бъдат поканени парламентарно представените партии, е не само акт на пълно своеволие на кабинета „Петрохан“, но и истинска, тотална безотговорност към съдбата на родината“, заявяват още от ИТН.

България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната, заявиха представители на служебното правителство на брифинг след заседанието на Съвета по сигурността във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.