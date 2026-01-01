Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви днес, че не е доволен от Иран и иска да постигне споразумение с Техеран, но предупреди, че „понякога се налага“ да се използва военна сила, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви пред журналисти, преди да отпътува за щата Тексас, че Иран все още не желае да се откаже от ядрените оръжия, за което САЩ настояват.

Той направи изявлението ден след като преговорите между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и ирански представители в Женева приключиха без да е постигнато споразумение. В региона е съсредоточено значително американско военно присъствие, което очаква заповед от Тръмп.

Запитан за възможността да се прибегне до употреба на сила, Тръмп заяви, че САЩ разполагат с най-силната армия в света.

„Бих искал да не я използвам, но понякога се налага“, каза той.

Тръмп заяви, че по-късно през деня ще се състоят още разговори по въпроса за Иран. Той не уточни с кого ще бъдат тези разговори, но в четвъртък висши представители на отбраната на САЩ са били в Белия дом за обсъждания.

„Ние не искаме Иран да има ядрени оръжия, но те не произнасят тези вълшебни думи“, каза Тръмп.

По-късно днес очакват президента в град Корпус Кристи, щата Тексас, след което се очаква да отпътува за Палм Бийч, щата Флорида, за да прекара уикенда в своята резиденция Мар а Лаго.

Оман, който играе ролята на посредник между Съединените щати и Иран, изпрати днес своя външен министър във Вашингтон, за да обсъди въпроса с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, каза за Ройтерс запознат източник.

Тръмп, който през юни миналата година нареди бомбардировка срещу ирански ядрени обекти, „ясно вижда всички възможности, които стоят пред него“, каза източник, информиран за вътрешните обсъждания в Белия дом.

Според същия източник във вътрешните управленски кръгове се признава, че действия срещу Иран биха били по-трудни от операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, както и че съществува песимизъм по отношение на евентуалния успех на преговорите.

„Никой не е особено оптимистично настроен относно преговорите“, е казал източникът.