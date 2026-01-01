Водите на язовир „Жребчево“ отново достигнаха до т.нар. Потопена църква от някогашното село Запалня.

По данни от последния бюлетин на Министерството на околната среда и водите водоемът е запълнен на около 75% от общия си обем.

След няколко безводни години нивото на язовира се повиши и водата отново обгърна храма „Свети Иван Рилски“.

За последно църквата бе под вода през 2020 г. Освен църквата, над водата остават и гробищата на някогашното село Запалня, които също се намират на по-високо място и засега не са залети.

Мястото привлича туристи през цялата година и е предпочитано за разходки, риболов и плаване с лодки. Край храма традиционно се организира рок фестивал по повод Джулай морнинг, провежда се и земляческа среща на потомците на жителите на селото.

От няколко години там богослужения отслужва Киприян, Старозагорски митрополит. Църквата „Свети Иван Рилски“ е единственият останал видим спомен от историята на селото, потопено във водите на язовир „Жребчево“ в началото на 60-те години на миналия век.

Под водата остават къщите, читалището, селската кръчма и розовите градини на Запалня. Храмът е построен през 1891 г. от тревненски майстори. Той е издигнат на по-висок хълм над самото село.

Когато става ясно, че Запалня ще бъде изселено и залято, местните жители пренасят иконите и църковната утвар в храма в Гурково.

Потопената църква е един от най-емблематичните и фотогенични символи на забравеното минало в България. Тя представлява руините на някогашната църква „Свети Иван Рилски“, принадлежала към потопеното при строежа на язовира село Запалня.

Разположена в централната част на България, в Сливенска област, близо до град Гурково, тази необичайна забележителност привлича вниманието със своята меланхолична красота и напомня за жертвите, свързани с мащабни инфраструктурни проекти.

Язовир Жребчево е един от най-големите язовири в България, построен между 1959 и 1966 година на река Тунджа. Основната му цел е била напояване на обширни земеделски площи в Тракийската низина, както и производство на електроенергия и защита от наводнения. За осъществяването на този грандиозен проект е било необходимо заличаването на няколко села - Запалня, Жребчево и Долни Паничарево.

Жителите им са били преселени, а домовете и земите им погълнати от водите на новообразувания водоем.Църквата „Свети Иван Рилски“ е била построена през 1894 година в село Запалня. Тя е била типична за селските църкви от края на 19-ти век - с каменни основи, тухлени стени и скромна архитектура, но със значима роля в духовния и обществен живот на местното население. Когато водите на язовира започват да прииждат, църквата, както и останалите сгради в селото, е била изоставена и постепенно е потънала под водата.