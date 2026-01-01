Полша понастоящем е доставила 48 пакета военна помощ на Украйна на стойност над 3,5 милиарда евро, заяви полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от Укринформ.

Украинската новинарска агенция отбелязва, че Шикорски е казал това при вчерашната си реч в полския Сейм, посветена на приоритетите на полската външна политика.

Полският външен министър изтъкна, че страната му е отделила 100 милиона долара за инициативата "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL) за закупуването на американски оръжия за Украйна и 100 милиона долара за чешката инициатива за доставяне на боеприпаси за украинската армия.

"Следователно, ние сме лидер в предоставянето на помощ, ще бъдем лидер и във възстановяването на Украйна. Това ще бъде нова възможност за полските предприемачи", каза Шикорски.

В рамките на вчерашната си реч Шикорски каза още, че победа на Украйна ще бъде и победа на Полша, а ако Киев загуби, заплахата за Полша няма да намалее, а ще се увеличи.

В контекста на продължаващия конфликт в Украйна, Полша последователно демонстрира стратегическа и финансова ангажираност, която е важна за регионалната сигурност и икономическите перспективи. От началото на конфликта, Полша е изпълнила своята ангажираност чрез конкретни действия, които включват директни доставки и финансови вноски в международни инициативи. Тази подкрепа е част от последователна политика за укрепване на отбранителните способности на Украйна. В началото на годината, през януари, полският министър-председател Доналд Туск обяви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 56 милиона долара по време на посещението си в Киев. Този пакет включваше основно бронирана техника, адресирайки непосредствени нужди на украинската армия. По време на същата визита, Варшава и Киев подписаха писмо за намерения за съвместно производство в сектора на отбранителната промишленост. Този институционален акт не просто декларира намерения, а поставя началото на практическо сътрудничество, което е насочено към дългосрочна подкрепа и възможности за полските предприемачи в отбранителната индустрия.Полша също така демонстрира своя ангажимент към по-широки международни рамки за подпомагане. Тя е отделила 100 милиона долара за инициативата "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL) – механизъм, разработен от НАТО и САЩ за координиране и финансиране на най-неотложните нужди на Киев на бойното поле. Допълнително, Полша е подкрепила чешката инициатива за доставяне на боеприпаси за украинската армия с още 100 милиона долара, подчертавайки ролята си на лидер в предоставянето на помощ. Тези действия са интегрирани в по-голяма стратегия, където победата на Украйна се разглежда като победа и за Полша, тъй като загубата на Киев би увеличила заплахата за полската национална сигурност. Разбирането на тези финансови потоци и политически решения е ключът към осъзнаването на дълбочината на полската ангажираност.