Спешна среща в Министерски съвет събра служения премиер Андрей Гюров и ключови министри заради нарастващото обществено напрежение около високите сметки за ток и цените на питейната вода. На извънредния разговор присъстваха енергийният министър Трайчо Трайков, министърът на икономиката Ирина Щонова и регионалният министър Ангелина Бонева, като фокусът бе поставен върху лавината от сигнали на граждани и търсенето на бързи решения за овладяване на ценовия натиск.

Министър-председателят за казусите

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че темата за високите сметки за ток и поскъпването на водата се използва за политически внушения.

"В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани относно увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност и затова нека да бъдем много ясни - сметките за електроенергия не са изненада", каза министър-председателят.

"Миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока и като прибавим към това и завишеното потребление на ток през студените месеци, логично се стига до завишените сметки. Това са решения, които са взети преди сегашното управление. Същото важи и за водата. Предложението за повишаване на цената на водата е прието през декември миналата година от Комисията за енергийно и водно регулиране и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това също са действия, които са предприети при предишния кабинет. Т.е. нямаме ново правителство - нови цени, имаме ново начало - нови цени", каза той.

"Аз разбирам, че това е политическият отговор, а хората са искрено притеснени за своите сметки и заради това днес свиках спешна среща с ресорните министри, които да предложат конкретни мерки за облекчение на натиска върху гражданите", посочи Гюров.

Служебното правителство не може да предприема дългосрочни мерки, но може да упражни контрол и да представи прозрачност на хората, добави той.

По думите му трябва да се уточни защо са задържани неправомерно цените на водата три месеца, за да избухнат в ръцете на служебното правителство и кой успя да координира почти всички ВиК дружества едновременно точно сега.

Относно цената на тока служебният премиер посочи, че се разчита и на гражданите да упражняват контрол върху собствените си сметки като сравнят фактурираното количество електроенергия и това което показва електромера.

БТА

Енергийното министерство с мерки

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обяви, че голяма част от високите сметки се дължи на по-голямото количество консумирана енергия. По думите му е назначена допълнителна проверка, която да установи дали електромерите работят правилно, от независима лаборатория и Министерството на енергетиката.

Сверяват се показанията по фактурите, съответствието на таблата и пломбите, като се извършват всички проверки за изправността на съоръженията. Такава проверка е направена от министерството на случаен принцип, тъй като при тях не са постъпвали сигнали.

Той уточни, че сигналите се подават в електроразпределителните дружества и в КЕВР.

По данни на КЕВР, до момента при много малко от сигналите е установено нарушение. „Дори един клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът. Глобите ще се приложат тогава, когато станат ясни констатациите“, каза Трайков и допълни, че през следващата седмица ще бъде ясна пълната картина.

Накрая, след като всички проверки бъдат извършени, правителството ще се увери, че са спазени всички законови изисквания по отношение на компенсациите към клиентите. „Всички, които са подали жалба, трябва да получат индивидуален отговор“, каза още енергийният министър.

„В нормална ситуация това се обработва само от електроразпределителните дружества (ЕРП-тата), тъй като механизмът за работа с клиенти е отработен. Всеки месец се срещат единични случаи с някоя сметка и приспаданията се извършват следващия месец. Жалба може да се подаде едновременно както към КЕВР, така и към ЕРП-тата“, уточни той.

Трайчо Трайков обяви и с колко процента повече електроенергия са продали ЕРП-тата през декември 2025 г. спрямо ноември 2025 г. – 33%, 47% и 41%. За януари 2026 г. спрямо декември 2025 г. процентите са съответно 14,5%, 14,3% и 16,2%.

„Това е количество енергия, което е малко и на по-висока цена, и прави впечатление при сметките на клиентите. Това е статусът към момента. Желанието ни е да сме сигурни, че всеки си върши работата и законът се спазва“, добави министърът.

Трайчо Трайков направи аналог между предстоящото увеличение на цената на водата от 1 март и цената на парното през 2008 година.

„КЕВР определи една цена, която се основаваше на заявлението от дружеството. Тогава министърът, мой предшественик, каза на „Топлофикация“ София: вие няма да продавате на определената цена, ще продавате на по-ниска, защото предстоят избори. Парното за нула време натрупа 800 млн. лв. дълг, и това го тегли“, каза той.

По думите му има голяма аналогия със случващото се във водния сектор. „Според мен това е проява на крайна безотговорност. В правителството не искаме сметки да бъдат използвани като преизборен аргумент. Трябва да се постъпва така, както е по закон“, подчерта енергийният министър.

„Основната цел на служебното правителство е да упражни контрол, да се уточни защо са задържани увеличенията и защо те се появяват именно след встъпването на служебното правителство, както и кой успя да координира всички дружества едновременно да вдигнат цените“, заяви премиерът Андрей Гюров.

БТА

Позицията на МРРБ

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева благодари на КЕВР за представената от тях картина за ситуацията, както и за координацията от страна на служебния премиер Андрей Гюров. Тя уточни, че към МРРБ на пряко подчинение е единствено „ВиК холндинг“, който отговаря за ВиК дружествата. Те от своя страна са предали на министър Бонева справки, с които предстои тя да се запознае.

На въпрос дали новите цени на водата ще влязат в сила от 1 март, предвид, че това е заложено в 5-годишна стратегия, одобрена от КЕВР, или МРРБ ще наложи моратоиум, министър Бонева отговори: „Цените на водата в България са на пазарен принцип и от вчера координирано бяха вдигнати. Апелирам към КЗП и КЗК, с които бяхме заедно при кметовете, да си проверяват при тях информацията“.

Иконмическото министерство

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова заяви, че и за тока, и за водата от министерството и Комисия за защита на потребителите изискват информация.

"За нас е важно не само как отговарят на жалбите, които получават и в какъв срок и по какъв начин, но за нас е важно и самите дружества да проявят инициатива и когато видят, че по някаква причина е станала грешка при определен брой потребители, те сами да поправят тази грешка, да проверят дали и при други не се е случило", каза Щонова.

Тя обясни, че те имат тридневен срок до понеделник да предоставят информация, след това ще се направи анализ, но гарантира, че при първа възможност ще се разшири конкретиката.

Заради високите сметки за ток: КЗП влиза в енергодружествата

След вълната от недоволство заради високите януарски сметки за електроенергия, анализът на трите енергоразпределителни дружества показа нов ръст във фактурите за февруари. Като основна причина компаниите посочиха завишеното потребление през отчетния период.

Трите дружества вече изготвиха разчетите за февруари. При всички тях средната фактура е по-висока от тази през януари: „Енерго-Про” (Североизточна България): Отчитат ръст от близо 8% в сметките; Електрохолд” (Западна България): средната сметка е по-висока с около 4%; EVN (Югоизточна България): разчетите показват повишение на средната фактура с 6%. В същото време хиляди абонати все още очакват резултатите от извънредните проверки, назначени след сигналите от миналия месец.

Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в края на миналата седмица.

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова вече сезира Комисията за защита на потребителите (КЗП) за стартиране на проверки в офисите на трите дружества в страната. Енергийните оператори трябва да предоставят информация за броя на получените жалби, кои от тях са признати за основателни, колко са удовлетворени и по какъв начин. Освен това ще се изискват сключените типови договори и общите условия за енергоснабдяване, както и детайли за характера на постъпилите оплаквания.