Мъж нанесе удари в областта на лицето на лекар пред входа на Спешно отделение при МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил, съобщиха от прокуратурата.

С постановление на прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил в качеството на обвиняем е привлечен 47-годишният Л.И. по досъдебно производство, образувано за извършено престъпление от Наказателния кодекс.

В хода на разследването е установено, че на 19 март 2026 г. на публично място – пред входа на Спешно отделение при МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил, Л.И. нападнал лекар специализант в отделение по травматология и ортопедия Ю.А.

Обвиняемият нанесъл на пострадалия удари в областта на лицето, като с действията си причинил телесна повреда на медицинския специалист при изпълнение на службата му по хулигански подбуди.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.