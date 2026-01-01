В Световния ден на спешната медицина екипи от София и страната получиха отличия за работата си, като пет от наградите са връчени на медици от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов". Това съобщиха от лечебното заведение. Наградите са връчени в рамките на научната конференция "Сигурността на спешните екипи ".

Наградените медици и екипи от "Пирогов" са травматологът д-р Денис Палов, хирургът д-р Пламен Стефанов, екипът на спешното отделение за възрастни, екипът на детското спешно отделение, екипът на Клиниката по изгаряне, пластично-възстановителна хирургия и Отделението по анестезиология и интензивно лечение към клиниката.

Участниците във форума бяха поздравени от директора на болница "Пирогов" - д-р Валентин Димитров, и от името на министъра на здравеопазването Катя Ивкова.