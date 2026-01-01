Тялото на 25-годишен испански планинар е открито в отдалечен заснежен район на планината Олимп в Гърция след няколкодневна операция по издирването му, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.
Body of missing young Spanish hiker found on Olympus Mt #Greecehttps://t.co/OcSBy1f0z3— Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) May 25, 2026
Изданието припомня, че издирвателните действия на гръцките власти са започнали на 20 май след подаден сигнал от бащата на катерача, който съобщил, че е изгубил връзка със сина си, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров. Според свидетелските показания мъжът е тръгнал сам към връх Митикас, който е най-високият в планината, но не е имал подходяща екипировка за изкачването му.
Body Of Missing Spanish Mountaineer Recovered from Mount Olympushttps://t.co/zWuRcNzZf5 pic.twitter.com/lWQB2G1Hzo— Greek City Times (@greekcitytimes) May 27, 2026
В операцията по издирването са взели участие 14 пожарникари от намиращия се в близост град Литохоро, екипи за планинско спасяване и доброволци. Използвани са също дронове и хеликоптер, се посочва в информацията на „Катимерини“.