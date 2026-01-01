Ще направим всичко възможно за възстановяването и ремонтирането на Основното училище „Христо Ботев“ в село Раковица, община Макреш, област Видин, каза министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представил Любен Иванов за необходимостта от държавна подкрепа за възстановяването на училищната инфраструктура.

Депутатът каза, че през юни 2022 г. в училището е възникнал пожар от мълния и то почти изцяло е изгоряло. Със средства от държавата и от застраховката на сградата, сградата частично бе ремонтирана, но все още училищният салон и част от зданието не е възстановена. Въпросът ми е дали държавата ще предприеме мерки и ще се отделят допълнителни средства, за да може да се възстановят, попита Иванов.

Образователните институции в България, съгласно член 36 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), са държавни, общински, частни или духовни, а Основното училище „Христо Ботев“ в с. Раковица е общинско, каза министър Вълчев. Той отбеляза, че задължение на органите на местното самоуправление е осигуряването и контролирането на необходимото имущество за функциониране на общинските образователни институции.

Ремонтирането на съществуващата материална база на общинските детски градини и училища, произтичащи от член 256 и алинея 1, точка 5 и 9 във връзка с член 53 алинея 3 от ЗПУО, вменява това на общините. Ресурсът на министерството за капиталови разходи ежегодно е недостатъчен за покриване на декларираните нужди и се разпределя между 380 второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието. От тях 272 образователни институции са в системата на училищното образование и има възможност за финансиране на малка част от заявените нужди на държавните училища. Министерството на образованието и науката (МОН) има постоянна ангажираност към подобряване на условията за учебния процес в системата на предучилищното и училищното образование, в изпълнението на тези ангажименти са осигурени средства и са одобрени програми за училища и детски градини, които са в процес на изпълнение от 2024 г., отбеляза министър Георги Вълчев.

По думите му към настоящия момент средствата за капиталови разходи са силно ограничени, но въпреки това, при възможност, МОН подпомага общините при изпълнение на задължението им за ремонтирането на съществуващата материална база на общинските детски градини и училища, като предоставя финансиране на недостига по бюджетите на общинските училища. В периода 2025-2026 г. в МОН няма постъпили искания от община Макреш за предоставяне на средства за пълното довършване на ремонтните дейности, необходими за възстановяването на сградата на училище. За частично или цялостно финансиране за извършването на ремонтните дейности на училището в село Раковица, необходимо за осъществяване на пълноценен образователен процес, министерството ще потърси условия и възможности, и при ограничения си финансов ресурс, увери образователният министър.

След предоставянето на заявка от община Макреш, придружена с пълна информация, обосновка, техническа и количествено-стойностна сметка за дейностите, настоящият екип на МОН ще направи всичко необходимо за финансовото подпомагане на училището. Ще направим всичко необходимо, за да можем да извършим необходимите ремонтни дейности, но трябва да получим искане от самата община, каза министър Георги Вълчев.