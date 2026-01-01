Смятаният за един от последните шамани в света - 85-годишният Отгон Балдандорж, който е от монголската част на Саяно-Алтайската област, изпълни ритуала „камлаене“ в древния свещен град Перперикон. Свещенодействието бе и част от научен експеримент. Изследването е посветено на етногенезиса и религията на прабългарите.

БТА

Прорицателят изпадна в транс под звуците на ударния инструмент „бубен“ и започна общуване с духовете. Той получи въпроси за бъдещето, които бе помолен да отправи към невидимите сили. Подготовката за ритуала започна с изгрева на слънцето, когато бе запален и обреден огън, а ритуалът продължи около час.

БТА

Балдандорж е у нас по покана на научния ръководител на проучванията на Перперикон Николай Овчаров. С него е и монголският археолог проф. д-р Нямдагийн Ганбат. В проекта участват Асоциацията на българите по света и Дружеството за приятелство между България и Монголия.

БТА

След излизането от транс шаманът каза, че духът на планината му се е явил във вид на сова и затова всяка година на този ден тук трябва да бъде оставяна жертвена храна за птицата. За бъдещето Балдандорж каза, че България върви на добро, но народът трябва да е единен.

БТА

Тук, на Перперикон, в края на VII век са идвали българите на сина на хан Кубрат-Кубер. Това открихме навремето още по рисунки, които излязоха преди мащабните разкопки, разказа проф. Николай Овчаров. „Така че всъщност в момента ние правим един научен експеримент, който ще продължи на 11 юли при Мадара, където е централното светилище на прабългарите“, обясни той.

БТА

Овчаров коментира още, че шаманизмът - най-първичната човешка религия, наричана още анимизъм или тотемизъм - в момента е много популярен в целия свят.

БТА

Открити по стените на първите български столици Плиска и Преслав рисунки на шамани показват, че сред древните българи са били разпространени тотемистични и анимистични култове.