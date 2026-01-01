Почти спря трафикът на търговски кораби през Ормузкия проток след поредната ескалация на напрежението между Съединените щати и Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни за корабоплаването. Според информацията движението на плавателни съдове се наблюдава основно в северната част на протока, край иранското крайбрежие, по маршрут, одобрен от властите в Техеран.

Междувременно иранските държавни медии съобщиха, че армията е нанесла удари по американски военни обекти в региона. По техни данни са били атакувани системи за противовъздушна отбрана Patriot в Кувейт, радарен комплекс в Катар и резервоари за гориво в американска база в Бахрейн.

Reuters и Associated Press също съобщават, че редица корабни компании и военни застрахователи временно ограничават или преустановяват преминаването през Ормузкия проток заради повишения риск за сигурността. Според международните агенции ситуацията е довела до рязко намаляване на трафика и до значително поскъпване на застраховките за плаване в района.

Ормузкият проток е един от най-важните морски коридори в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море, като през него преминават между 20 и 30% от световната търговия с петрол и значителни количества втечнен природен газ. Основни износители, които разчитат на този маршрут, са Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Иран.

Заради стратегическото си значение протокът често е в центъра на напрежението между Иран и Съединените щати. При всяка ескалация в региона се увеличават рисковете за корабоплаването, а застрахователните премии за търговските кораби се повишават. В миналото подобни кризи са водили до временно ограничаване на морския трафик и до рязко поскъпване на петрола на международните пазари.