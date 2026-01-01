Партия ГЕРБ внася законопроект, с който слага край на социалните мрежи за деца до 16-годишна възраст. „Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Всички знаем, че когато един продукт е безплатен – то продуктът е потребителят“, това съобщи депутатът Костадин Ангелов от ГЕРБ на брифинг в Народното събрание.

По думите му интернет не е детска площадка и този закон е важен. „Днес едно дете може да види насилие, самонараняване, склоняване към различни, опасни за здравето, предизвикателства преди да се е научило да чете“, разясни той.

Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира/доказв възрастта на детето (дигитален портфейл). Този дигитален портфейл е в унисон с приетите действия на Европейската комисия. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и да докаже възрастта си.

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„Всеки един трябва да създаде дигитален портфейл, който се предвижда да бъде безплатен. Той има за цел да верифицира възрастта на детето. Децата до 16-годишна възраст няма да могат да ползват социални мрежи. Ще има възможни изключения за образователни приложения, които ще бъдат одобрявани от министъра на образованието и науката“, съобщи Костадин Ангелов, представяйки законопроекта.

Народният представител коментира, че ако депутатите се разделят в Народното събрание, няма да постигнат резултат. „Тази постоянна зависимост от екраните при децата ни убеждава, че те са зависими“, категоричен бе Ангелов.

Основната цел на партията е да постигнат резултати в тази насока и да победят „бича на нашето време“. „Над 16 години децата ще могат да използват социалните мрежи, но не и след 23:00 часа. Глобите са описани в законопроекта - от 50 000 евро нагоре. Към настоящия момент никой не знае дали стои дете зад даден профил – след като се въведе този портфейл, всички профили ще бъдат проверявани“, коментира още той.

„Това е дигитална зависимост, която е равна на другите зависимости, за които се изписва зелена рецепта“, заключи Костадин Ангелов.