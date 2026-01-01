Възрастни датчани си направиха оранжерия с марихуана в Бургаско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Бургас

На 8 юли е извърпена проверка в имот в село Ново Паничарево, обитаван от жена на 72 и мъж на 80 г.

Разбиха оранжерия с над 500 канабисови растения в землището на село Кладенци

В задната част на дворното място са намерени множество засадени конопени растения.

ОД на МВР-Бургас

ОД на МВР-Бургас

Иззети са 305 конопени растения с височина между 1,60 м. и 2,20 м., както и приспособления за отглеждането им - семена, торове, поливни системи и други.