Възрастни датчани си направиха оранжерия с марихуана в Бургаско, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Бургас
На 8 юли е извърпена проверка в имот в село Ново Паничарево, обитаван от жена на 72 и мъж на 80 г.
Разбиха оранжерия с над 500 канабисови растения в землището на село Кладенци
В задната част на дворното място са намерени множество засадени конопени растения.
ОД на МВР-Бургас
ОД на МВР-Бургас
Иззети са 305 конопени растения с височина между 1,60 м. и 2,20 м., както и приспособления за отглеждането им - семена, торове, поливни системи и други.