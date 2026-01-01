/ Пресслужба Министерски съвет

Министър-председателят Румен Радев се срещна днес в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

По време на срещата е било обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Разгледани са били и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове и очакваната крайна цена.

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика, каза през май изпълнителният директор на компанията Петьо Иванов.

Пресслужба Министерски съвет
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