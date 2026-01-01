Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Конуш, община Хасково, област Хасково, в който се отглеждат 81 овце.

Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от БАБХ.

Огнище на шарка по овцете в Хасковско

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Конуш, Тракиец, Войводово, Орлово, Мандра и Козлец от община Хасково, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат Хасково и селата Клокотница, Узунджово, Стамболийски, Подкрепа, Стойково, Любеново, Динево, Манастир, Малево, Книжовник, Момино, Криво поле, Корен, Долно Войводино, Горно Войводино, Маслиново, Долно Големанци, Зорница, Широка поляна, Николово, Гълъбец и Гарваново от община Хасково, област Хасково; селата Каснаково, Добрич, Крепост, Светлина и Горски извор от община Димитровград, област Хасково; селата Стамболово, Жълти бряг, Малък извор, Кралево, Царева поляна, Голям извор, Долно Ботево, Кладенец, Балкан, Гледка и Поповец от община Стамболово, област Хасково; селата Минерални бани, Колец, Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода, Винево, Сърница, Сираково, Спахиево, Брястово, Сусам и Татарево от община Минерални бани, област Хасково; селата Сестринско, Миладиново, Рудина, Татково, Майсторово, Бащино, Кокиче, Крин, Звиница, Перперек, Мъдрец, Добриново, Черньовци, Мост, Черешица, Чифлик, Мургово, Орешница, Болярци, Горна крепост, Люляково, Стремци, Соколяне, Стремово, Три могили, Ястреб и Бели пласт от община Кърджали, област Кърджали; селата Черноочене, Бърза река, Патица, Драганово, Бостанци, Минзухар, Пчеларово, Петелово, Лясково, Житница, Ябълчени, Божурци, Каблешково, Нови пазар, Железник, Бедрово и Вождово от община Черноочене, област Кърджали.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

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Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. ОДБХ-Хасково реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването.

При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0700/ 122-99.