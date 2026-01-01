Наградата „Сребърна раковина“ за най-добър режисьор на кинофестивала в Сан Себастиан отиде при Аманда Кернел за „Ледена земя“ (Brace Your Heart), съобщи „Дедлайн“.

Копродукцията на Швеция, Норвегия, България, Дания и Исландия участва в основния конкурс на фестивала, а в Торонто спечели специалната награда на журито в програмата Platform. От българска страна продуценти на филма са братя Калинови чрез продуцентската си компания „Инвиктъс“.

Голямата награда на фестивала - „Златна раковина“, както и наградата за най-добър сценарий спечели последният филм на Майк Лий „Нежна и любяща грижа“ (Tender Loving Care).

Александра Сърчаджиева и комедията, която си струва да гледате

„Нежна и любяща грижа“ спечели и „Сребърна раковина“ за най-добро изпълнение на главна роля за актрисата Кейт О’Флин, която сподели наградата с Аста Кама Огъст за ролята ѝ във Growth of the Soil. Филмът, режисиран от Ханс Петер Моланд, получи и наградата на журито за най-добра операторска работа.

Специалната награда на журито беше присъдена на „Граница“ (Border), режисиран от Ай Бяо.

Хавиер Камара спечели „Сребърна раковина“ за най-добро изпълнение в поддържаща роля за участието си в „Още 5 минути“ (5 More Minutes). Наградата на публиката на град Доностия/Сан Себастиан беше присъдена на La bola negra („Черната топка").

Лий не присъства лично в Испания, за да получи наградите си. Ветеранът режисьор в момента се намира в Ню Йорк за американската премиера на Tender Loving Care, затова изпрати видеообръщение до Испания.

„Каква огромна чест е това. Благодаря ви, че наградихте Tender Loving Care, нашия филм, но най-вече и особено - за „Златната раковина“. Благодаря ви, благодаря ви и любов към всички“, каза Лий.

Oще два филма с българско участие - „Каквото остава“ и „Обувките на баща ми“, също направиха своите световни премиери по време на Международния филмов фестивал в Сан Себастиан.