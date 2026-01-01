Спасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия вчера сутринта, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Спасителните дейности продължиха цяла нощ. В ранните сутрешни часове от сградата беше извадено тяло на жена. След това беше съобщено за открито тяло на мъж. Днес сутринта спасителните екипи откриха още две тела. Сега властите съобщават, че са намерени телата и на последните двама души, които се водеха в неизвестност.

БТА

Според информацията жертвите на инцидента са четирима американски граждани, които са пребивавали в в апартамент, отдаван под наем краткосрочно и възрастна двойка, живеела на втория етаж в сградата.

Силен взрив частично срути сграда в центъра на Атина, трима души са ранени (ВИДЕО)

В акцията по издирване участваха 30 пожарникари и три кучета.

При поне две сгради, граничещи със срутилата се постройка, се наблюдава конструктивна нестабилност.

Причината за взрива все още не е известна. Едно от предположенията е, че експлозията е причинена от неизправност в газоватга инсталация.