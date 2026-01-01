Никола Цолов ще стартира от 11-а позиция във второто основно състезание в Баку, след като получи наказание от три места назад на стартовата решетка. Стартът е насрочен за събота от 10:00 часа българско време.

Българският пилот на Campos Racing беше санкциониран за пресичане на бялата линия при влизане в бокса.

Никола Цолов завърши на трето място в Гран при на Белгия във Формула 2

Първоначално на Цолов беше наложено наказание от пет секунди. Тъй като обаче той не завърши днешното състезание, санкцията не може да бъде добавена към времето му. Вместо това тя е преобразувана в загуба на три позиции на стартовата решетка за следващия старт.

Към актива на българския пилот е добавена и една наказателна точка. Така Цолов вече има общо седем наказателни точки през сезон 2026.