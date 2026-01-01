Още две от новите електрически мотриси „Алстом“ ще бъдат пуснати в движение в събота. Те ще обслужват влакове по направленията от София до Видин и от Видин до София, както и от София до Бургас и от Бургас до София. Така общият брой на мотрисите в експлоатация вече стават четири, които носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма.

Влакът за Бургас с новата мотриса ще замине в събота от Централна гара София с бързия влак № 3625 от София за Бургас в 16:45 ч. На следващия ден, 27 септември, мотрисата ще пътува с бързия влак № 3620 от Бургас за София, който тръгва от Бургас в 05:25 ч.

На 27 септември за първи път с нова мориса „Алстом“ ще потегли бързия влак № 7624 от София за Видин, който заминава от Централна гара София в 17:15 ч. На сутринта на 28 септември мотрисата ще обслужи и бързия влак № 7621 от Видин за София, който тръгва от Видин в 04:50 ч.

Новите влакове Alstom Coradia Stream са доставени в изпълнение на договор, сключен от Министерството на транспорта и съобщенията с консорциум BULEMU, със средства по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Договорът предвижда доставката на 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години.

Всяка мотриса е съставена от 6 вагона и разполага с общо 325 седящи места за първа и втора класа. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове.

Мотрисите са оборудвани с климатична система, съвременна пътническа информационна система с аудио съобщения и динамични визуални дисплеи, електрически контакти и USB портове за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди. Предвидена е възможност за осигуряване на безжична интернет връзка. Влаковете разполагат още с видеонаблюдение, съвременни системи за сигурност и цифрова система за прецизно броене на пътниците чрез високочувствителни сензори.

Всяка от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. На всички мотриси е поставен QR код, който при сканиране с мобилно смарт устройство предоставя директен достъп до специално създадената поредица „Реки, водопади и извори в България“, където пътниците могат да научат повече за съответните природни забележителности.