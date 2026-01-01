Община Разлог и трите фирми, които работят по укрепването на Бела река, ще бъдат санкционирани след проверка заради мъртва риба в реката. От Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ съобщиха, че ще наложат максималните глоби, предвидени в Закона за водите.

Сигналът за мъртвата риба е подаден на 23 септември вечерта чрез зеления телефон на дирекцията. Още на следващия ден инспектори извършват проверка заедно с представители на Община Разлог и една от фирмите изпълнители.

На място те установяват, че в коритото на реката се извършват строителни дейности – изгражда се дънен праг, излива се пресен бетон, а дъното е било заравнено.

При огледа става ясно, че преди строителния участък няма следи от умряла риба или друг източник на замърсяване. След мястото на ремонта обаче са открити множество мъртви риби, а по водната повърхност има тънък филм, а по камъните – сиви отлагания.

Най-вероятната причина – бетон в реката

Според първоначалните изводи причината за измирането на рибата е попадане на бетонови и циментови разтвори във водата. Фините частици са полепнали по хрилете на рибите и вероятно са довели до смъртта им.

От Регионалната лаборатория в Благоевград са взети водни проби от две места – преди и след строителния участък. Измерванията на място не показват отклонения в основните показатели на водата, но предстоят подробни лабораторни изследвания, които трябва да потвърдят окончателната причина.

Строителството е било без валидно разрешително

Проверката е установила и друго нарушение – строителните дейности са се извършвали без действащо разрешително за ползване на водния обект.

Разрешителното за първия етап от проекта е изтекло още през март 2024 г. Макар общината да е подала документи за удължаването му, процедурата все още не е приключила. По закон това не означава автоматично продължаване на действието му.

Затова от Басейнова дирекция разпореждат строителните работи в коритото на Бела река да бъдат спрени до окончателното произнасяне по разрешителното.

Освен Община Разлог, санкции ще бъдат наложени и на трите фирми, ангажирани с проекта – „Тракия строй инвест“, „Растер юг“ и „Миле инженеринг“.