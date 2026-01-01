Над 28,8 тона вакуумирано кисело зеле с изтекъл срок на годност са спрени от продажба в София. Продуктът е бил открит в склад за търговия на едро и е с произход Сърбия.

Количеството е възбранено от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София-град при съвместна проверка с представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

За цялото количество е издадено разпореждане за забрана, като предстои киселото зеле да бъде насочено за унищожаване. На бизнес оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

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Проверките са извършени на 24 и 25 септември. В рамките на контрола са проверени 19 бизнес оператори, предлагащи пресни плодове и зеленчуци.

Взети са и осем проби от ябълки, грозде, чушки и домати с произход България и други държави от Европейския съюз. Пробите ще бъдат изследвани за остатъчни количества от пестициди.

Проверките на борси и тържища са част от засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), въведен от началото на август.