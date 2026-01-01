Около 17 000 литра гориво без документи е задържано от митническите служители при превоз в страната, съобщиха от Агенция „Митници“.



След оперативен анализ и последвал „road stop“ контрол на автомагистрала Тракия служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София спират за проверка автоцистерна, пътуваща от Пловдив за София и превозваща по документи бензин А95, съдържащ се в две от клетките на автоцистерната.



При извършената физическа проверка е установено, че останалите клетки, които според акцизните документи трябвало да са празни, всъщност са пълни с течност с мирис на дизелово гориво. Взети са проби за лабораторен анализ, установени са около 17 000 литра енергийни продукти, иззети с опис. Работата по случая продължава.



Горивото е задържано поради липсата на акцизни документи, обезпечаващи транспорта или заплащането на акциз. Според актуалните пазарни цени стойността на такъв род гориво е над 33 000 евро, от които над 11 000 евро дължим акциз и ДДС.