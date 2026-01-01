Нигерия потвърди днес първи случай на ебола в страната - в столицата Абуджа, след като пациент, пристигнал от Уганда, даде положителна проба за вируса, съобщи нигерийското Министерство на здравеопазването, цитирано от Асошиейтед прес.

Пациентът е бил приет в частна болница в Абуджа преди да бъде диагностициран с ебола.

Министърът на здравеопазването Мухамад Али Пате заяви, че властите проследяват 44 контактни лица на заразения.

Уганда по-рано също така съобщи за случаи на ебола в страната, но по-късно заяви, че на територията ѝ вече няма заразени с вируса.