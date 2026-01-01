И съседната на ДР Конго държава Уганда потвърди, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на здравеопазването на африканската страна. Ведомството уточни, че става въпрос за щама Бундибугьо.

Епидемия от ебола в ДР Конго: Около 65 смъртни случая и 246 заразени

Пациент е починал от ебола в интензивно болнично отделение вчера, след като "е развил хеморагични симптоми (повишена склонност към кървене - бел. ред.).

Здравното министерство на Уганда поясни, че заразата е пренесена от ДР Конго.