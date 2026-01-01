Украйна и Русия извършиха нова размяна на военнопленници, включваща по 185 души от всяка страна, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и ТАСС.

"185 руски военнослужещи бяха върнати от територията, контролирана от киевския режим. В замяна бяха предадени 185 военнопленници от украинските въоръжени сили", се казва в изявлението на министерството, което уточнява, че Обединените арабски емирства са посредничили при обмена.

В момента руските военнослужещи се намират на територията на Беларус, като получават необходимата медицинска и психологическа помощ, добавя ТАСС.

Размяната на военнопленници остава една от малкото области, в които Русия и Украйна успяват да поддържат диалог въпреки продължаващата война. От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. двете страни са осъществили десетки размени на пленени военнослужещи и цивилни граждани, често с посредничеството на трети държави, сред които Обединените арабски емирства.

Последната размяна включва по 185 военнопленници от всяка страна, както и 20 цивилни, съгласно договорености, постигнати по време на преговори в Истанбул. Освободените руски военнослужещи са били транспортирани в Беларус за медицински прегледи и рехабилитация, докато украинските военни са се завърнали на територията на Украйна.

През последните месеци Москва и Киев проведоха няколко мащабни размени. През април 2026 г. бяха разменени по 175 пленници от всяка страна, а през май беше осъществен още по-голям обмен, при който Русия и Украйна си върнаха по 205 военнопленници.

Въпреки че дипломатическите усилия за прекратяване на войната засега не водят до траен пробив, размяната на пленници продължава да се разглежда като важна хуманитарна мярка и един от малкото практически резултати от контактите между двете воюващи страни.