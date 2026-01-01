Българската православна църква отбелязва Св. прор. Илия - Илинден.

Свети Илия се почита от християните като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Илия (името му означава "крепост Господня") бил из потомството на Аарон, от гр. Тезвия, Галатия и живял в IX в пр. Хр. по времето на израелския цар Ахав.

Израилските царе се покланяли на идоли и живеели нечестиво. От всички най-недостойни били Ахав и жена му. Илия отишъл при нечестивия цар и му предрекъл поради греховете суша, която продължила три години и шест месеца. Гонен, пророкът предложил на Ахав да принесат жертва на планината Кармил и на когото жертвеника се запали с огън от небето, неговата вяра да се счита за истинска. Царят се съгласил. Заклали жертви. Жреците на Ваал напразно се молили, нищо не станало, а върху жертвеника на пророка паднал огън от небето и го изгорил. Народът видял това и всички признали Бога, сушата престанала, а според едно предание Илия пророкувал цели 25 години, след които бил грабнат в огнена колесница и отнесен на небето.

Според народните представи Свети Илия е господар на летните небесни стихии и градушката. Той ходи по небето със златна колесница и преследва ламята, която "пасе" житата. Светкавиците са огнени стремена, които хвърля по ламята. Огънят, излизащ от ноздрите и изпод копитата на конете му, дава дъжд и роса.

На този ден се спазва строго забраната за работа. В чест на светеца се коли курбан от най-стария петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от най-възрастния член на семейството.

Организират се и общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Общоселската трапеза се нарежда на високо място или под вековни дъбови дървета.

Има поверие, че на този ден морето взима най-много жертви като курбан за Св. Илия. Затова на този ден не се ходи на плаж и не се влиза във водата.

В деня на св. пророк Илия, пазител на хората от бедствия, се отслужва заупокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци.

Имен ден празнуват Илия, Илиян, Илияна, Илко. Илинден е празник на кожарите, кожухарите, самарджиите и керемидарите.